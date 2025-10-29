Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
29.10.2025 16:20:44
Boeing hit with $5bn in penalties as new jet delayed
The beleaguered firm said it now plans to deliver 777X jets starting from 2027.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!