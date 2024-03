Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Europa am dritten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,28 Prozent auf 4 993,96 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,331 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,330 Prozent tiefer bei 4 991,37 Punkten, nach 5 007,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 4 996,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 986,93 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,006 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 20.02.2024, den Stand von 4 760,28 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, bei 4 533,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 119,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,66 Prozent aufwärts. Bei 5 031,82 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 173,96 EUR), BASF (+ 0,93 Prozent auf 51,07 EUR), BMW (+ 0,80 Prozent auf 106,66 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,76 Prozent auf 3,27 EUR) und adidas (+ 0,27 Prozent auf 201,40 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Kering (-13,61 Prozent auf 366,60 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,02 Prozent auf 832,95 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,81 Prozent auf 73,54 EUR), Eni (-0,71 Prozent auf 14,44 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,53 Prozent auf 451,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die BASF-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 595 805 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 428,077 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,79 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at