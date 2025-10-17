BASF Aktie
|43,72EUR
|0,96EUR
|2,25%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach dem Verkauf der Lack-Sparte Coatings an den US-Finanzinvestor Carlyle von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern mache aus strategischer Sicht deutliche Fortschritte, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn der Konjunkturzyklus weiterhin ungünstig und die Gewinnentwicklung nach wie vor schwach sei, sehe er ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 17:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
43,14 €
|
Abst. Kursziel*:
22,86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
43,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,23%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
15:59
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
16.10.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.10.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
15.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
15.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
15.10.25
|BASF-Aktie stabilisiert sich trotz deutlicher Kurszielsenkung - Das sind die Gründe (finanzen.at)
|
15.10.25
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu BASFmehr Analysen
|13:23
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|13:23
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|13:23
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|43,61
|1,99%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:13
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|13:40
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|13:24
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:24
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|13:23
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|13:23
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12:57
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:45
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|12:42
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|12:35
|Merck Buy
|UBS AG
|12:08
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:07
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11:33
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11:28
|Continental Buy
|UBS AG
|11:27
|Michelin Buy
|UBS AG
|11:27
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Diageo Buy
|UBS AG
|11:24
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|11:23
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|11:06
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:30
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:10
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|10:00
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:39
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|09:28
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:17
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.