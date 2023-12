Börse Europa in Grün: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start steigen

Der Euro STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,15 Prozent fester bei 4 480,43 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,914 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,073 Prozent fester bei 4 477,04 Punkten, nach 4 473,77 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 477,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 482,07 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,50 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 08.11.2023, den Stand von 4 178,49 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.09.2023, den Stand von 4 237,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 921,27 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 16,19 Prozent aufwärts. 4 495,30 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 0,96 Prozent auf 192,94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,68 Prozent auf 45,61 EUR), Flutter Entertainment (+ 0,31 Prozent auf 129,40 GBP), Ferrari (+ 0,27 Prozent auf 336,80 EUR) und Infineon (+ 0,22 Prozent auf 36,51 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Stellantis (-0,78 Prozent auf 20,78 EUR), Bayer (-0,72 Prozent auf 31,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,63 Prozent auf 112,82 EUR), BASF (-0,53 Prozent auf 44,86 EUR) und Deutsche Telekom (-0,42 Prozent auf 22,51 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 260 404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 358,876 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 3,52 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at