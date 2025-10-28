Börse Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach

Am Dienstag schloss der DAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 24 283,58 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,086 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,332 Prozent tiefer bei 24 228,18 Punkten in den Handel, nach 24 308,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 188,37 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 339,94 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 739,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bewegte sich der DAX bei 23 970,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, stand der DAX noch bei 19 531,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,27 Prozent nach oben. Bei 24 771,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell RWE (+ 1,66 Prozent auf 41,14 EUR), Deutsche Bank (+ 1,56 Prozent auf 29,61 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,36 Prozent auf 40,26 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,22 Prozent auf 54,65 EUR) und EON SE (+ 1,15 Prozent auf 16,25 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Symrise (-4,53 Prozent auf 76,68 EUR), QIAGEN (-1,72 Prozent auf 41,14 EUR), Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 223,30 EUR), Beiersdorf (-1,60 Prozent auf 92,48 EUR) und adidas (-1,57 Prozent auf 184,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 079 328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 268,195 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Porsche Automobil-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at