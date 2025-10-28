Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus

Am Dienstag legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 24 289,50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 181,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 344,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 760,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 970,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, stand der LUS-DAX bei 19 547,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,67 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell RWE (+ 1,66 Prozent auf 41,14 EUR), Deutsche Bank (+ 1,56 Prozent auf 29,61 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,36 Prozent auf 40,26 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,22 Prozent auf 54,65 EUR) und EON SE (+ 1,15 Prozent auf 16,25 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Symrise (-4,53 Prozent auf 76,68 EUR), QIAGEN (-1,72 Prozent auf 41,14 EUR), Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 223,30 EUR), Beiersdorf (-1,60 Prozent auf 92,48 EUR) und adidas (-1,57 Prozent auf 184,40 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 079 328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 268,195 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Im LUS-DAX hat die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

