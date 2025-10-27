DHL Group Aktie
27.10.2025 10:04:55
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,39 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,652 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (39,20 EUR), wäre die Investition nun 143,14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,14 Prozent gesteigert.
DHL Group (ex Deutsche Post) war somit zuletzt am Markt 44,38 Mrd. Euro wert. Am 20.11.2000 wagte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
