WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Lohnende DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition? 27.10.2025 10:04:55

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,39 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,652 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (39,20 EUR), wäre die Investition nun 143,14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,14 Prozent gesteigert.

DHL Group (ex Deutsche Post) war somit zuletzt am Markt 44,38 Mrd. Euro wert. Am 20.11.2000 wagte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Deutsche Post

28.10.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 DHL Group Outperform Bernstein Research
13.10.25 DHL Group Sell UBS AG
01.10.25 DHL Group Outperform Bernstein Research
DHL Group (ex Deutsche Post) 40,22 0,10% DHL Group (ex Deutsche Post)

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen am Mittwoch kaum vom Fleck. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
