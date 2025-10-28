XETRA-Handel LUS-DAX am Dienstagnachmittag antriebslos

Heute legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr 0,00 Prozent auf 24 315,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 344,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 181,00 Punkten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 760,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 970,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 19 547,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 21,79 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,51 Prozent auf 40,32 EUR), Deutsche Bank (+ 1,27 Prozent auf 29,52 EUR), RWE (+ 1,16 Prozent auf 40,94 EUR), EON SE (+ 1,15 Prozent auf 16,25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,09 Prozent auf 54,58 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Symrise (-4,23 Prozent auf 76,92 EUR), GEA (-1,10 Prozent auf 62,80 EUR), BASF (-0,88 Prozent auf 43,02 EUR), Siemens Healthineers (-0,87 Prozent auf 49,05 EUR) und Zalando (-0,84 Prozent auf 25,99 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 956 715 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 268,195 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

2025 hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 5,41 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

