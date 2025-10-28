SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
LUS-DAX-Performance im Fokus 28.10.2025 15:59:39

XETRA-Handel LUS-DAX am Dienstagnachmittag antriebslos

XETRA-Handel LUS-DAX am Dienstagnachmittag antriebslos

Heute legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr 0,00 Prozent auf 24 315,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 344,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 181,00 Punkten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 760,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 970,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 19 547,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 21,79 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,51 Prozent auf 40,32 EUR), Deutsche Bank (+ 1,27 Prozent auf 29,52 EUR), RWE (+ 1,16 Prozent auf 40,94 EUR), EON SE (+ 1,15 Prozent auf 16,25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,09 Prozent auf 54,58 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Symrise (-4,23 Prozent auf 76,92 EUR), GEA (-1,10 Prozent auf 62,80 EUR), BASF (-0,88 Prozent auf 43,02 EUR), Siemens Healthineers (-0,87 Prozent auf 49,05 EUR) und Zalando (-0,84 Prozent auf 25,99 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 956 715 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 268,195 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

2025 hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 5,41 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten

Analysen zu Zalandomehr Analysen

27.10.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Zalando Buy Warburg Research
14.10.25 Zalando Buy UBS AG
14.10.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
13.10.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 43,01 -1,17% BASF
Bayer 26,86 -2,04% Bayer
Commerzbank 31,19 0,22% Commerzbank
Deutsche Bank AG 31,09 0,39% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,45 -2,80% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 39,62 -0,50% DHL Group (ex Deutsche Post)
E.ON SE 16,27 0,65% E.ON SE
GEA 61,70 -0,48% GEA
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 56,34 -0,88% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Porsche Automobil Holding SE 34,58 -2,37% Porsche Automobil Holding SE
RWE AG St. 42,92 2,04% RWE AG St.
SAP SE 225,20 0,49% SAP SE
Siemens Healthineers AG 48,53 -1,28% Siemens Healthineers AG
Symrise AG 73,24 -0,70% Symrise AG
Zalando 24,71 -0,04% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 086,00 -0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen