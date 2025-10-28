adidas Aktie
28.10.2025 15:59:39
Dienstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags fester
Am Dienstag tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,06 Prozent fester bei 24 324,50 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,086 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,332 Prozent auf 24 228,18 Punkte an der Kurstafel, nach 24 308,78 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 24 188,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 339,94 Punkten erreichte.
DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 739,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, stand der DAX bei 23 970,36 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 28.10.2024, einen Wert von 19 531,62 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,47 Prozent nach oben. 24 771,34 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 489,91 Punkten.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,51 Prozent auf 40,32 EUR), Deutsche Bank (+ 1,27 Prozent auf 29,52 EUR), RWE (+ 1,16 Prozent auf 40,94 EUR), EON SE (+ 1,15 Prozent auf 16,25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,09 Prozent auf 54,58 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Symrise (-4,23 Prozent auf 76,92 EUR), GEA (-1,10 Prozent auf 62,80 EUR), BASF (-0,88 Prozent auf 43,02 EUR), Siemens Healthineers (-0,87 Prozent auf 49,05 EUR) und Zalando (-0,84 Prozent auf 25,99 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 956 715 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 268,195 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr weist die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
