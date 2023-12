Börse Europa in Grün: STOXX 50-Anleger greifen zu

Am ersten Tag der Woche herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Um 15:42 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent auf 4 021,58 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,249 Prozent tiefer bei 4 009,72 Punkten in den Montagshandel, nach 4 019,73 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 021,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 002,59 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, stand der STOXX 50 bei 3 873,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 967,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, wies der STOXX 50 3 805,46 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 9,11 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 2,30 Prozent auf 245,10 CHF), Reckitt Benckiser (+ 1,11 Prozent auf 54,76 GBP), Nestlé (+ 1,06 Prozent auf 100,00 CHF), Unilever (+ 1,03 Prozent auf 38,20 GBP) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,90 Prozent auf 60,68 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Glencore (-2,23 Prozent auf 4,48 GBP), Rio Tinto (-2,02 Prozent auf 54,86 GBP), BP (-1,03 Prozent auf 4,73 GBP), Bayer (-0,84 Prozent auf 30,85 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,82 Prozent auf 34,89 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 788 537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 418,005 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 4,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 9,68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

