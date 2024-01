Börse Europa: STOXX 50 am Mittag in Grün

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,35 Prozent höher bei 4 092,24 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,240 Prozent auf 4 087,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 077,94 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 102,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 087,72 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,176 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 04.12.2023, bei 4 019,45 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.10.2023, den Stand von 3 850,66 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 04.01.2023, einen Stand von 3 780,07 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 2,30 Prozent auf 35,20 EUR), BP (+ 1,48 Prozent auf 4,79 GBP), UBS (+ 0,96 Prozent auf 25,19 CHF), National Grid (+ 0,94 Prozent auf 10,73 GBP) und Enel (+ 0,94 Prozent auf 6,69 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Zurich Insurance (-1,33 Prozent auf 437,30 CHF), Nestlé (-1,00 Prozent auf 98,31 CHF), Unilever (-0,74 Prozent auf 38,25 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,28 Prozent auf 44,23 EUR) und Reckitt Benckiser (-0,22 Prozent auf 54,78 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 765 020 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 416,902 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at