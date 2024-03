Börse Frankfurt: Das macht der TecDAX nachmittags

Am Donnerstag gewinnt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,56 Prozent auf 3 408,22 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 525,278 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,040 Prozent auf 3 390,68 Punkte an der Kurstafel, nach 3 389,31 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 369,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 410,87 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0,713 Prozent zu. Der TecDAX lag am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, bei 3 343,86 Punkten. Der TecDAX verzeichnete am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, den Stand von 3 192,16 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wurde der TecDAX auf 3 207,34 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,52 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 436,25 Punkten. 3 187,26 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 17,17 Prozent auf 56,15 EUR), Nordex (+ 9,94 Prozent auf 10,60 EUR), Sartorius vz (+ 3,27 Prozent auf 356,70 EUR), Energiekontor (+ 3,08 Prozent auf 67,00 EUR) und freenet (+ 2,05 Prozent auf 24,86 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen AIXTRON SE (-17,55 Prozent auf 26,03 EUR), Nagarro SE (-2,51 Prozent auf 85,30 EUR), HENSOLDT (-1,36 Prozent auf 33,46 EUR), EVOTEC SE (-0,58 Prozent auf 13,82 EUR) und Siltronic (-0,53 Prozent auf 85,10 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die AIXTRON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 240 291 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 204,464 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr verzeichnet die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at