Börse Frankfurt: DAX verbucht Verluste

Kaum verändert zeigt sich der DAX am Mittag.

Der DAX gibt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,04 Prozent auf 19 414,32 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,844 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,116 Prozent auf 19 399,33 Punkte an der Kurstafel, nach 19 421,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 19 451,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 381,61 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 0,995 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 23.09.2024, stand der DAX noch bei 18 846,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, stand der DAX noch bei 18 557,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, erreichte der DAX einen Wert von 14 800,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 15,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 19 674,68 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 4,55 Prozent auf 31,03 EUR), Daimler Truck (+ 1,28 Prozent auf 37,94 EUR), EON SE (+ 1,06 Prozent auf 12,92 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,90 Prozent auf 40,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,90 Prozent auf 92,14 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Deutsche Bank (-2,78 Prozent auf 15,86 EUR), Deutsche Börse (-1,66 Prozent auf 213,50 EUR), Sartorius vz (-1,33 Prozent auf 251,60 EUR), Merck (-1,02 Prozent auf 160,25 EUR) und Beiersdorf (-1,01 Prozent auf 126,80 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 958 019 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,318 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,97 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at