RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
25.11.2025 09:53:13
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 2 – Zwischenmeldung Nr. 25
Im Zeitraum vom 17. November bis zum 21. November 2025 wurden insgesamt 686.597 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 30. Mai 2025 bekannt gemacht wurde.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:
Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 02. Juni 2025 bis einschließlich 21. November 2025 erworben wurden, beträgt 11.930.563 Stück.
RWE Aktiengesellschaft
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
2235518 25.11.2025 CET/CEST
