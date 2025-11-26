RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Performance im Blick
|
26.11.2025 10:03:57
DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingebracht
Am 26.11.2015 wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RWE-Papier bei 11,26 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 88,849 RWE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 43,41 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 856,95 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 285,70 Prozent zugenommen.
RWE war somit zuletzt am Markt 32,01 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
