RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance im Blick 26.11.2025 10:03:57

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen RWE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 26.11.2015 wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RWE-Papier bei 11,26 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 88,849 RWE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 43,41 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 856,95 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 285,70 Prozent zugenommen.

RWE war somit zuletzt am Markt 32,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten