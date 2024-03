Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 15:42 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent auf 27 066,39 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 248,608 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,006 Prozent leichter bei 26 869,68 Punkten, nach 26 871,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 27 069,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 813,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,67 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.02.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 25 964,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 157,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2023, wies der MDAX einen Stand von 26 714,53 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 0,850 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Aroundtown SA (+ 15,27 Prozent auf 1,97 EUR), CTS Eventim (+ 5,61 Prozent auf 81,85 EUR), EVOTEC SE (+ 4,18) Prozent auf 14,35 EUR), Gerresheimer (+ 4,00 Prozent auf 104,00 EUR) und Bilfinger SE (+ 2,60 Prozent auf 44,12 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen JENOPTIK (-5,60 Prozent auf 28,32 EUR), AIXTRON SE (-5,37 Prozent auf 24,14 EUR), Jungheinrich (-2,38 Prozent auf 33,68 EUR), Lufthansa (-1,64 Prozent auf 7,14 EUR) und Nordex (-1,55 Prozent auf 12,09 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 138 190 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 18,373 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Die Lufthansa-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

