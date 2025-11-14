secunet Security Networks Aktie

178,60EUR 3,40EUR 1,94%
secunet Security Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 07:41:34

secunet Security Networks Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Secunet von 233 auf 236 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Wolf verwies am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Zwischenberichts auf eine wohl starke staatlichen Nachfrage nach den IT-Sicherheitslösungen nach dem Beschluss des Bundeshaushaltes./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
Unternehmen:
secunet Security Networks AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
236,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
178,80 € 		Abst. Kursziel*:
31,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
178,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,14%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu secunet Security Networks AGmehr Nachrichten