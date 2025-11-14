HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Secunet von 233 auf 236 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Wolf verwies am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Zwischenberichts auf eine wohl starke staatlichen Nachfrage nach den IT-Sicherheitslösungen nach dem Beschluss des Bundeshaushaltes./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.