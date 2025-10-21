secunet Security Networks Aktie
|200,00EUR
|7,00EUR
|3,63%
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Secunet beim Kursziel von 233 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Spezialist für Cybersecurity sei außerordentlich gut aufgestellt, um von zwei strukturellen Trends zu profitieren: der Digitalisierung der öffentlichen Hand und wachsenden Verteidigungsausgaben, schrieb Andreas Wolf in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er sieht zweistellige Wachstumsaussichten bei Secunet./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
233,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
193,80 €
|
Abst. Kursziel*:
20,23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
200,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,50%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu secunet Security Networks AGmehr Nachrichten
|
08:19
|ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Secunet mit 'Buy' - Ziel 233 Euro (dpa-AFX)
|
17.10.25
|Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der SDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.10.25