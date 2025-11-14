secunet Security Networks Aktie
|181,40EUR
|6,20EUR
|3,54%
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzdynamik sei noch eher träge gewesen, doch habe sich der Auftragseingang beschleunigt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu jüngsten Zahlen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
231,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
179,40 €
|
Abst. Kursziel*:
28,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
181,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,34%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
