secunet Security Networks Aktie

181,40EUR 6,20EUR 3,54%
secunet Security Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 08:56:14

secunet Security Networks Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzdynamik sei noch eher träge gewesen, doch habe sich der Auftragseingang beschleunigt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu jüngsten Zahlen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
Unternehmen:
secunet Security Networks AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
231,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
179,40 € 		Abst. Kursziel*:
28,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
181,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,34%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu secunet Security Networks AGmehr Nachrichten