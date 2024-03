Börse Frankfurt: MDAX legt schlussendlich zu

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch zum Handelsende.

Schlussendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,81 Prozent fester bei 27 089,14 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 248,608 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 26 869,68 Punkte an der Kurstafel, nach 26 871,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 092,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 813,33 Zählern.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2024, wurde der MDAX auf 25 964,82 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 157,63 Punkten auf. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 27.03.2023, bei 26 714,53 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,934 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Aroundtown SA (+ 15,62 Prozent auf 1,98 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,64 Prozent auf 149,00 EUR), CTS Eventim (+ 5,29 Prozent auf 81,60 EUR), EVOTEC SE (+ 4,39 Prozent auf 14,38 EUR) und Gerresheimer (+ 3,70 Prozent auf 103,70 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-6,27 Prozent auf 23,91 EUR), JENOPTIK (-3,00 Prozent auf 29,10 EUR), Jungheinrich (-2,09 Prozent auf 33,78 EUR), Lufthansa (-1,13 Prozent auf 7,18 EUR) und KION GROUP (-1,07 Prozent auf 49,21 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 005 156 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 18,373 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,95 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at