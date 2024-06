Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Freitag geht es im SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 15 092,38 Punkte aufwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 120,150 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,055 Prozent auf 15 080,31 Punkte an der Kurstafel, nach 15 088,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 095,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 997,51 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,590 Prozent nach unten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 297,43 Punkten. Der SDAX erreichte am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, den Stand von 13 772,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 113,72 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 9,20 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SYNLAB (+ 4,15 Prozent auf 11,04 EUR), KWS SAAT SE (+ 3,64 Prozent auf 62,70 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,51 Prozent auf 7,52 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,10 Prozent auf 17,48 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 1,43 Prozent auf 16,98 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Hypoport SE (-2,93 Prozent auf 297,80 EUR), NORMA Group SE (-2,35 Prozent auf 18,32 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,66 Prozent auf 22,48 EUR), Dürr (-1,61 Prozent auf 23,28 EUR) und INDUS (-1,29 Prozent auf 26,80 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 521 753 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 15,500 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,91 erwartet. Die Schaeffler-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at