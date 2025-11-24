United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|
24.11.2025 11:19:44
ANALYSE-FLASH: UBS belässt United Internet auf 'Buy' - Ziel 33 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Aus Bewertungssicht sieht Polo Tang kaum Auswirkungen dadurch, dass United Internet die Glasfasersparte Versatel bei der Tochter 1&1 einbringt. Der Schritt vereinfache die Konzernstruktur und schränke auch nicht die Möglichkeiten ein, was den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes und eine mögliche Branchenkonsolidierung betreffe, schrieb er am Montag./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
