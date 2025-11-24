United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|
24.11.2025 13:49:38
ANALYSE-FLASH: MWB Research hebt United Internet auf 'Buy' - Ziel 28 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MWB Research hat United Internet bei einem unveränderten Kursziel von 28 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Thomas Wissler begründete seine Kaufempfehlung am Montag mit der jüngsten unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien. Der Versatel-Deal mit der Tochter 1&1 setze ein Ausrufezeichen hinter die Bewertung des Segments, verschlanke die Konzernstruktur und verbessere die Transparenz. Nach der jüngsten Kursschwäche sei dies ein Einstiegssignal./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 10:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Internet AGmehr Nachrichten
|
13:49
|ANALYSE-FLASH: MWB Research hebt United Internet auf 'Buy' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittag stärker (finanzen.at)
|
12:26