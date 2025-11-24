TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Internet-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in United Internet-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden United Internet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,80 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, befänden sich nun 6,329 United Internet-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152,53 EUR, da sich der Wert einer United Internet-Aktie am 21.11.2025 auf 24,10 EUR belief. Damit wäre die Investition 52,53 Prozent mehr wert.

United Internet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,17 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des United Internet-Anteils fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer United Internet-Aktie auf 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at