United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Lukrative United Internet-Investition?
|
24.11.2025 10:04:16
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Internet-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden United Internet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,80 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, befänden sich nun 6,329 United Internet-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152,53 EUR, da sich der Wert einer United Internet-Aktie am 21.11.2025 auf 24,10 EUR belief. Damit wäre die Investition 52,53 Prozent mehr wert.
United Internet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,17 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des United Internet-Anteils fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer United Internet-Aktie auf 12,27 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu United Internet AGmehr Analysen
|08:16
|United Internet Buy
|UBS AG
|12.11.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
