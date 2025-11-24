United Internet Aktie

Lukrative United Internet-Investition? 24.11.2025 10:04:16

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Internet-Investment von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Internet-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in United Internet-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden United Internet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,80 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, befänden sich nun 6,329 United Internet-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152,53 EUR, da sich der Wert einer United Internet-Aktie am 21.11.2025 auf 24,10 EUR belief. Damit wäre die Investition 52,53 Prozent mehr wert.

United Internet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,17 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des United Internet-Anteils fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer United Internet-Aktie auf 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

08:16 United Internet Buy UBS AG
12.11.25 United Internet Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 United Internet Kaufen DZ BANK
01.09.25 United Internet Buy UBS AG
26.08.25 United Internet Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

United Internet AG 24,98 2,29% United Internet AG

