Börse London: FTSE 100 beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,34 Prozent tiefer bei 7 908,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,522 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 935,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 935,09 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 935,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 907,30 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 0,557 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, notierte der FTSE 100 bei 7 682,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7 682,33 Punkte. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 673,00 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 2,42 Prozent zu Buche. Bei 8 015,63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 1,73 Prozent auf 5,14 GBP), Vodafone Group (+ 1,37 Prozent auf 0,71 GBP), Rightmove (+ 1,35 Prozent auf 5,40 GBP), Marks Spencer (+ 1,09 Prozent auf 2,65 GBP) und Auto Trader Group (+ 0,66 Prozent auf 6,97 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Entain (-1,66 Prozent auf 7,45 GBP), BT Group (-1,59 Prozent auf 1,08 GBP), Rio Tinto (-1,23 Prozent auf 50,54 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-1,22 Prozent auf 97,55 GBP) und Prudential (-1,03 Prozent auf 7,32 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 911 843 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 196,655 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 Prozent an der Spitze im Index.

