Börse London: FTSE 100 mittags leichter

Anleger in London treten derzeit den Rückzug an.

Um 12:10 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,41 Prozent auf 7 898,41 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,507 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 930,92 Punkte an der Kurstafel, nach 7 930,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 898,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 939,38 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 706,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Stand von 7 697,51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 405,45 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 2,29 Prozent zu Buche. Bei 7 961,43 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Pershing Square (+ 1,06 Prozent auf 42,00 GBP), BP (+ 0,81 Prozent auf 5,03 GBP), 3i (+ 0,80 Prozent auf 27,83 GBP), Airtel Africa (+ 0,72 Prozent auf 1,01 GBP) und StJamess Place (+ 0,43 Prozent auf 4,61 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Spirax-Sarco Engineering (-3,11 Prozent auf 102,65 GBP), Ocado Group (-3,05 Prozent auf 4,54 GBP), Croda International (-1,81 Prozent auf 50,00 GBP), easyJet (-1,70 Prozent auf 5,37 GBP) und Smiths (-1,61 Prozent auf 16,53 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 23 093 452 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 196,744 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,53 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,55 Prozent die höchste Dividendenrendite.

