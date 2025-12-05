Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Hochrechnung
|
05.12.2025 10:03:38
FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Vodafone Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 1,30 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 766,589 Vodafone Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Vodafone Group-Aktie auf 0,95 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 730,56 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,94 Prozent verringert.
Vodafone Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,54 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,07
|-2,24%
