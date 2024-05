Börse New York: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0,40 Prozent fester bei 38 392,34 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 13,046 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,327 Prozent leichter bei 38 114,70 Punkten, nach 38 239,66 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 406,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 38 282,16 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 807,37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.01.2024, wurde der Dow Jones mit 38 333,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, lag der Dow Jones bei 34 098,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 1,80 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 3,33 Prozent auf 172,79 USD), Apple (+ 3,27 Prozent auf 174,83 USD), Caterpillar (+ 2,08) Prozent auf 350,53 USD), Amgen (+ 2,00 Prozent auf 275,38 USD) und Verizon (+ 1,55 Prozent auf 40,30 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Microsoft (-1,17 Prozent auf 401,56 USD), UnitedHealth (-0,98 Prozent auf 490,50 USD), Merck (-0,83 Prozent auf 130,11 USD), Visa (-0,71 Prozent auf 272,56 USD) und Intel (-0,69 Prozent auf 31,66 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 11 171 526 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,818 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 8,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at