Börse New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Der Dow Jones beendete den Donnerstagshandel im Plus.

Der Dow Jones stieg im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,54 Prozent auf 37 468,61 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11,101 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,041 Prozent stärker bei 37 281,86 Punkten, nach 37 266,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37 522,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37 122,95 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,066 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.12.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 37 306,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 665,08 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 18.01.2023, mit 33 296,96 Punkten bewertet.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,653 Prozent ein. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 37 825,27 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 4,21 Prozent auf 211,61 USD), Apple (+ 3,26 Prozent auf 188,63 USD), Walt Disney (+ 2,07 Prozent auf 92,21 USD), Intel (+ 1,48 Prozent auf 46,74 USD) und Walmart (+ 1,35 Prozent auf 163,24 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil UnitedHealth (-1,64 Prozent auf 516,34 USD), Procter Gamble (-1,20 Prozent auf 148,14 USD), Chevron (-0,91 Prozent auf 141,82 USD), American Express (-0,67 Prozent auf 179,79 USD) und Walgreens Boots Alliance (-0,09 Prozent auf 22,15 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 20 671 797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,664 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,77 erwartet. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

