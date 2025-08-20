Börse New York: Dow Jones beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Der Dow Jones setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE 0,05 Prozent schwächer bei 44 897,64 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,490 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,067 Prozent stärker bei 44 952,36 Punkten, nach 44 922,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 033,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44 848,76 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,146 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 342,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 677,24 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 20.08.2024, mit 40 834,97 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,91 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45 207,39 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Coca-Cola (+ 1,74 Prozent auf 71,35 USD), Travelers (+ 1,42 Prozent auf 272,68 USD), Verizon (+ 1,22 Prozent auf 45,49 USD), Walt Disney (+ 1,21 Prozent auf 117,68 USD) und Johnson Johnson (+ 1,18 Prozent auf 179,90 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil NVIDIA (-1,99 Prozent auf 172,15 USD), Amazon (-1,41 Prozent auf 224,79 USD), UnitedHealth (-1,12 Prozent auf 300,84 USD), Apple (-1,07 Prozent auf 228,09 USD) und Goldman Sachs (-0,88 Prozent auf 715,00 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6 124 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,817 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,53 erwartet. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at