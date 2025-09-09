Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Kursentwicklung
|
09.09.2025 22:34:54
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in Grün
Schlussendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,43 Prozent fester bei 45 711,34 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,018 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,185 Prozent tiefer bei 45 430,61 Punkten in den Handel, nach 45 514,95 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 45 433,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 45 764,20 Punkten verzeichnete.
Dow Jones seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 175,61 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 09.06.2025, bei 42 761,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 40 829,59 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,83 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 770,20 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 8,64 Prozent auf 347,92 USD), Goldman Sachs (+ 2,98 Prozent auf 763,92 USD), JPMorgan Chase (+ 1,69 Prozent auf 297,85 USD), NVIDIA (+ 1,46 Prozent auf 170,76 USD) und IBM (+ 1,18 Prozent auf 259,11 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Sherwin-Williams (-3,69 Prozent auf 361,38 USD), Apple (-1,48 Prozent auf 234,35 USD), Walt Disney (-1,24 Prozent auf 117,37 USD), Caterpillar (-1,11 Prozent auf 418,09 USD) und Nike (-0,74 Prozent auf 73,60 USD).
Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31 665 407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,464 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick
Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|199,72
|-0,96%
|Caterpillar Inc.
|356,00
|-0,42%
|Goldman Sachs
|653,50
|4,04%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|220,95
|1,45%
|JPMorgan Chase & Co.
|254,50
|2,25%
|Microsoft Corp.
|425,75
|0,65%
|Nike Inc.
|62,64
|-0,30%
|NVIDIA Corp.
|145,50
|1,69%
|Sherwin-Williams Co.
|307,05
|-3,06%
|UnitedHealth Inc.
|299,50
|9,95%
|Verizon Inc.
|37,20
|1,17%
|Walt Disney
|100,28
|-0,20%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|45 711,34
|0,43%
