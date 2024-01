Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot

Am Donnerstag fällt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,09 Prozent auf 16 353,39 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,475 Prozent auf 16 290,78 Punkte an der Kurstafel, nach 16 368,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 16 289,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 419,44 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 1,88 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 15 839,67 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 04.10.2023, bei 14 776,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 10 914,80 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Align Technology (+ 1,87 Prozent auf 261,00 USD), MercadoLibre (+ 1,80 Prozent auf 1 527,00 USD), NVIDIA (+ 1,56 Prozent auf 483,13 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 1,49 Prozent auf 416,82 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,42 Prozent auf 137,24 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Walgreens Boots Alliance (-6,82 Prozent auf 23,83 USD), NXP Semiconductors (-3,49 Prozent auf 208,53 USD), Charter A (-3,02 Prozent auf 375,01 USD), Enphase Energy (-2,93 Prozent auf 119,04 USD) und ON Semiconductor (-2,76 Prozent auf 77,12 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 509 516 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,640 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

