Börse New York: Pluszeichen im NASDAQ 100

Derzeit agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,19 Prozent höher bei 18 355,42 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,149 Prozent tiefer bei 18 293,15 Punkten, nach 18 320,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 386,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 267,49 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,84 Prozent. Vor einem Monat, am 22.02.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 004,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 16 777,40 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, wies der NASDAQ 100 12 567,15 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,95 Prozent. Bei 18 464,70 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit NVIDIA (+ 2,75 Prozent auf 939,46 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2,08 Prozent auf 150,67 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,92 Prozent auf 151,59 USD), Constellation Energy (+ 1,75 Prozent auf 177,17 USD) und Moderna (+ 1,23 Prozent auf 105,37 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Lululemon Athletica (-15,23 Prozent auf 405,89 USD), Lucid (-5,07 Prozent auf 2,72 USD), Warner Bros Discovery (-2,58 Prozent auf 8,50 USD), Adobe (-2,49 Prozent auf 498,51 USD) und Atlassian A (-2,26 Prozent auf 192,80 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 295 258 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,920 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

