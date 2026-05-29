Börse Paris: CAC 40 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der CAC 40 bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,53 Prozent höher bei 8 231,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,414 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,436 Prozent stärker bei 8 224,61 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 188,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 233,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 216,71 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,568 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 29.04.2026, den Wert von 8 072,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der CAC 40 8 580,75 Punkte auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 29.05.2025, einen Stand von 7 779,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,448 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 13 047 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 239,321 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,51 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at