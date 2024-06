Börse Paris in Grün: CAC 40 am Montagmittag im Aufwind

Der CAC 40 gewinnt am Montagmittag an Fahrt.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,37 Prozent stärker bei 8 022,61 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,477 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,960 Prozent fester bei 8 069,62 Punkten in den Handel, nach 7 992,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 8 002,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 072,31 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 03.05.2024, einen Stand von 7 957,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, mit 7 934,17 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, notierte der CAC 40 bei 7 270,69 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 6,53 Prozent zu Buche. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern erreicht.

CAC 40-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im CAC 40 sind aktuell Carrefour (+ 3,87 Prozent auf 15,45 EUR), STMicroelectronics (+ 2,98 Prozent auf 38,63 EUR), Schneider Electric (+ 1,66 Prozent auf 229,90 EUR), Crédit Agricole (+ 1,07 Prozent auf 15,05 EUR) und VINCI (+ 0,94 Prozent auf 115,68 EUR). Zu den schwächsten CAC 40-Aktien zählen hingegen Sanofi (-0,97 Prozent auf 88,88 EUR), Société Générale (Societe Generale) (-0,72 Prozent auf 27,28 EUR), Vivendi (-0,32 Prozent auf 10,12 EUR), Michelin SA (-0,04 Prozent auf 37,21 EUR) und Hermès (Hermes International) (+ 0,09 Prozent auf 2 168,50 EUR).

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Crédit Agricole-Aktie aufweisen. 4 500 003 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 365,691 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,92 zu Buche schlagen. Mit 7,86 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at