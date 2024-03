Börse Wien in Grün: ATX Prime zeigt sich letztendlich fester

Der ATX Prime sprang im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,23 Prozent auf 1 710,97 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 1 707,10 Punkte an der Kurstafel, nach 1 707,10 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 704,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 719,42 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 0,677 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 15.02.2024, den Stand von 1 699,94 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 15.12.2023, mit 1 692,82 Punkten bewertet. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 15.03.2023, einen Stand von 1 594,78 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,179 Prozent zurück. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell UBM Development (+ 4,70 Prozent auf 18,95 EUR), Erste Group Bank (+ 3,25 Prozent auf 39,03 EUR), Raiffeisen (+ 2,15 Prozent auf 18,99 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,58 Prozent auf 22,45 EUR) und CA Immobilien (+ 1,44 Prozent auf 31,65 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Lenzing (-13,01 Prozent auf 25,75 EUR), AT S (AT&S) (-3,83 Prozent auf 16,55 EUR), Semperit (-3,59 Prozent auf 11,28 EUR), Flughafen Wien (-3,54 Prozent auf 49,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-3,53 Prozent auf 8,20 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 2 552 481 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 23,468 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die Addiko Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at