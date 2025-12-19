Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

ATX Prime-Marktbericht 19.12.2025 09:29:21

Schwacher Handel: ATX Prime startet in der Verlustzone

Schwacher Handel: ATX Prime startet in der Verlustzone

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne am Freitagmorgen nicht halten.

Um 09:10 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,08 Prozent schwächer bei 2 574,48 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,014 Prozent auf 2 576,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2 576,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 2 571,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 576,28 Punkten erreichte.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 1,47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 390,42 Punkte. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 19.09.2025, einen Stand von 2 312,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, stand der ATX Prime bei 1 787,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 41,00 Prozent zu. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 3,01 Prozent auf 68,40 EUR), Raiffeisen (+ 2,15 Prozent auf 37,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,10 Prozent auf 55,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,73 Prozent auf 27,45 EUR) und Verbund (+ 0,33 Prozent auf 61,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-5,88 Prozent auf 3,20 EUR), Addiko Bank (-2,73 Prozent auf 21,40 EUR), Marinomed Biotech (-2,34 Prozent auf 18,80 EUR), Palfinger (-1,95 Prozent auf 32,70 EUR) und Semperit (-1,88 Prozent auf 12,56 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 41 981 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,505 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,68 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

08.12.25 Verbund Underperform RBC Capital Markets
04.12.25 Verbund Reduce Baader Bank
19.11.25 Verbund Sell Deutsche Bank AG
05.11.25 Verbund Reduce Baader Bank
10.10.25 Verbund Hold Erste Group Bank
