Börse Zürich in Rot: SMI notiert letztendlich im Minus

Am Dienstag stand der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,33 Prozent im Minus bei 11 142,79 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,253 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,247 Prozent stärker bei 11 206,91 Punkten, nach 11 179,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 231,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 100,88 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, stand der SMI bei 11 226,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, stand der SMI noch bei 10 590,39 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 13.02.2023, bei 11 209,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 sank der Index bereits um 0,246 Prozent. Bei 11 473,57 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 1,49 Prozent auf 101,95 CHF), Zurich Insurance (+ 0,93 Prozent auf 436,30 CHF), Swisscom (+ 0,66 Prozent auf 500,80 CHF), Logitech (+ 0,61 Prozent auf 75,32 CHF) und Roche (+ 0,44 Prozent auf 228,50 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Geberit (-1,89 Prozent auf 499,20 CHF), Sika (-1,87 Prozent auf 241,30 CHF), Richemont (-1,81 Prozent auf 132,70 CHF), UBS (-1,55 Prozent auf 24,12 CHF) und Sonova (-1,30 Prozent auf 281,10 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5 702 549 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 263,512 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,36 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at