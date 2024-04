Börse Zürich: SLI letztendlich in Grün

So bewegte sich der SLI am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Montag stieg der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,38 Prozent auf 1 846,68 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,442 Prozent auf 1 847,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 839,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 849,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 838,15 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, betrug der SLI-Kurs 1 913,66 Punkte. Vor drei Monaten, am 22.01.2024, lag der SLI noch bei 1 783,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 787,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,72 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 5,12 Prozent auf 31,02 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,29 Prozent auf 254,40 CHF), Novartis (+ 2,14 Prozent auf 87,36 CHF), Sonova (+ 2,14 Prozent auf 253,30 CHF) und Roche (+ 1,67 Prozent auf 225,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil VAT (-2,13 Prozent auf 449,30 CHF), Temenos (-1,52 Prozent auf 65,00 CHF), Nestlé (-1,47 Prozent auf 93,84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 44,08 CHF) und UBS (-1,21 Prozent auf 25,39 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6 345 819 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 256,598 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,57 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

