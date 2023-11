Börse Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Wie bereits am Vortag richtet sich der SLI auch heute in der Gewinnzone ein.

Am Montag steigt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,05 Prozent auf 1 668,99 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,247 Prozent auf 1 672,28 Punkte an der Kurstafel, nach 1 668,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 667,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 672,28 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Der SLI wies vor einem Monat, am 06.10.2023, einen Stand von 1 697,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 1 759,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, bei 1 625,98 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Minus von 0,719 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 2,93 Prozent auf 3,65 CHF), Straumann (+ 1,26 Prozent auf 112,50 CHF), UBS (+ 0,96 Prozent auf 22,19 CHF), VAT (+ 0,78 Prozent auf 348,40 CHF) und Richemont (+ 0,71 Prozent auf 113,25 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swiss Re (-0,75 Prozent auf 98,52 CHF), Sika (-0,66 Prozent auf 226,30 CHF), Givaudan (-0,52 Prozent auf 3 041,00 CHF), Julius Bär (-0,52 Prozent auf 54,00 CHF) und Geberit (-0,44 Prozent auf 470,80 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 269 566 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,860 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

