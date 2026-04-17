Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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17.04.2026 22:20:00

Buying the Dip on Tesla Stock? Read This First

It is always about the future with Tesla (NASDAQ: TSLA). For years, it was solar energy and batteries. Then came the Cybertruck and Tesla Semi. Now, all the company can talk about is its foray into humanoid robots, autonomous taxis, and even a new semiconductor endeavor.However, as we sit here in 2026, around 90% of Tesla's business comes from automotive products, just as it did 10 years ago. Before buying the dip on Tesla with shares down 21% from all-time highs, read this first. You don't want to forget valuation when buying a stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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