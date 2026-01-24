BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Bundesliga
|
24.01.2026 07:54:00
BVB-Aktie: Union Berlin als nächster Gegener
Zu Gast ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der bayerische Rivale FC Augsburg, derzeit 15. der Tabelle. Borussia Dortmund, mit elf Punkten Rückstand Tabellen-Zweiter, tritt im Abendspiel (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin an.
Eintracht Frankfurt hofft zuvor im Heimspiel gegen den Tabellen-Dritten TSG Hoffenheim auf einen Schritt aus der sportlichen Talfahrt und Punkte für die erneute Europapokal-Qualifikation. Der FSV Mainz 05 will gegen den VfL Wolfsburg ebenso Punkte für den Klassenverbleib holen wie der 1. FC Heidenheim gegen RB Leipzig. Zudem trifft am Nachmittag Bayer Leverkusen auf Werder Bremen.
