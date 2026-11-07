BVB Aktie

BVB ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Neuer verletzt 07.11.2026 19:04:38

BVB-Aktie: Bayern und BVB weiter an der Spitze

BVB-Aktie: Bayern und BVB weiter an der Spitze

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund marschieren weiter im Gleichschritt an der Spitze der Fußball-Bundesliga.

Die Münchner setzten sich am neunten Spieltag mit 2:1 (1:0) beim FSV Mainz 05 durch, mussten aber die Verletzung von Torwart Manuel Neuer verkraften. Der BVB besiegte Aufsteiger SV Elversberg mit 2:1 (0:0).

Die Titelfavoriten gehen nun punktgleich in die Länderspielpause. Beide haben 21 Punkte auf dem Konto, die Bayern stehen nur dank der klar besseren Tordifferenz auf Platz eins. Neuer Tabellendritter ist zumindest vorerst RB Leipzig dank des 5:2 (3:1) gegen den FC Augsburg. Eintracht Frankfurt musste sich bei Aufsteiger SC Paderborn mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

Neuer verletzt, Urbig eingewechselt

Joshua Kimmich (14. Minute) und Lennart Karl (57.) schossen die Tore für München. Der Mainzer Anschlusstreffer durch Phillip Tietz (90.+3) kam für die Hausherren zu spät.

Ein Auf und Ab erlebte Neuer: Der Torwart kürte sich mit 40 Jahren und 225 Tagen zum ältesten Bundesliga-Spieler der Bayern, musste kurz vor dem Halbzeitpfiff aber verletzt ausgewechselt werden. Zuvor war er am rechten Fuß behandelt worden. Für ihn kam Jonas Urbig in der Mannschaft.

In Dortmund hielten die Elversberger zwar gut mit, doch der BVB-Führungstreffer durch Felix Nmecha (55.) war verdient. Der Nationalspieler legte in der zweiten Hälfte mit dem zweiten Tor nach (71.). Nach dem Anschlusstreffer der Gäste durch Noel Futkeu (81.) geriet der Sieg der Schwarz-Gelben aber nochmal kurz in Gefahr.

Leipziger Tor-Gala

Die Leipziger Ezechiel Banzuzi (34.) und Christopher Nkunku (35.) drehten den frühen Rückstand durch Anton Kade (1.) für RB. David Raum (45.+1), Romulo (60.) und Christoph Baumgartner (66.) erhöhten. Augsburg kam nur noch zum 2:5-Ehrentreffer durch Uchenna Ogundu (90.+2).

Frankfurt enttäuschte in Paderborn. Dabei hatte Jonathan Burkardt (23.), der anders als Teamkollege Younes Ebnoutalib von Bundestrainer Jürgen Klopp nicht zu den November-Länderspielen eingeladen wurde, die Eintracht in Führung gebracht. Doch Raphael Obermair (45.) glich noch vor dem Halbzeitpfiff aus und Marvin Pieringer (73.) drehte mit einem Elfmeter die Partie zunächst komplett. Die Frankfurter spielten in der Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte für Elias Baum (75.) mit einem Spieler weniger. In Unterzahl sicherte Burkardt (90.+3) mit seinem zweiten Tor den Hessen immerhin noch einen Punkt.

/jso/DP/mis

BERLIN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BVB-Aktie verliert: Freistoß-Tor sorgt nach Freistoß-Diskussion für Klarheit

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Nachrichten

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Analysen
17.02.26 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,09 0,32% BVB (Borussia Dortmund)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:37 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08:42 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen