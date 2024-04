BVB bangt um Einsatz von Haller und Bynoe-Gittens

MÖNCHENGLADBACH (dpa-AFX) - Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid bangt Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) um seine beiden Offensivkräfte Sébastien Haller und Jamie Bynoe-Gittens. Beide Spieler mussten in der Bundesligapartie bei Borussia Mönchengladbach frühzeitig ausgewechselt werden und sind für die Begegnung am Dienstag fraglich. "Das ist sehr unglücklich und ärgerlich", befand BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Haller bekam einen Tritt an dem zuletzt verletzten Fuß ab. "Er konnte eben schon wieder auftreten. Ich hoffe, dass er nicht so lange ausfällt", sagte Trainer Edin Terzic.

Auch der bis dahin gute Bynoe-Gittens musste wegen Rückenbeschwerden ausgewechselt werden, könnte aber für Dienstag ein Kandidat sein. "Jamie fühlte sich schon wieder ganz gut. Vielleicht kann er morgen oder Montag schon wieder ins Training einsteigen", sagte Terzic. Zudem hofft der Coach auf schnelle Genesung bei Jadon Sancho, der wegen eines Magen-Darm-Infekts pausieren musste./ri/DP/zb