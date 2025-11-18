CA Immo: Sernlicht folgt Smith als Aufsichtsrat

Bei der börsennotierten Weiner Immobilienfirma CA Immo gibt es eine Veränderung im Aufsichtsrat. Die Mehrheitsaktionärin SOF-11 Klimt CAI S.�.r.l. hat Barry Sternlicht entsandt "und damit von ihrem Entsendungsrecht aus den gehaltenen Namensaktien Gebrauch gemacht", wie die CA Immo Dienstagabend schriftlich mitteilte. Sternlicht, Chairman und CEO der Starwood Capital Group, folgt auf David Smith, der von seinem Mandat abberufen wurde.

stf

ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com