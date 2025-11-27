CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Ziele für 2025 bestätigt
|
27.11.2025 17:54:00
CA Immo-Aktie legt zu: Nach drei Quartalen wieder mit Gewinn
Trotz schwierigen Marktumfelds habe die CA Immo eine gute operative Performance fortgesetzt, so CEO Keegan Viscius. "Im Berichtszeitraum haben wir sämtliche relevanten Finanzkennzahlen verbessert und gleichzeitig die indirekten Aufwendungen um elf Prozent reduziert." 16 nicht dem Kerngeschäft zugeordnete Liegenschaften habe man mit einem durchschnittlichen Aufschlag auf den Buchwert verkauft. Man stehe besser da als vor einem Jahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 138,4 Mio. Euro um 5,6 Prozent über dem Vorjahreswert.
Vermietungsgrad leicht gestiegen
Der Vermietungsgrad stieg leicht von 93,1 auf 93,7 Prozent. Das Unternehmen hat Mietverträge über rund 102.000 Quadratmeter abgeschlossen, die darin vereinbarten Mietniveaus lägen leicht über dem erwarteten Mietwert.
Am Berliner Hauptbahnhof werden zwei Bürogebäude errichtet. Hier sei alles vorvermietet, Bauarbeiten seien im Zeit- und Kostenplan. Die Fertigstellungen erfolgten Anfang 2026 bzw. Ende 2026.
Zum Ausblick hieß es, das Unternehmen agiere weiterhin in einem schwachen Immobilienmarktumfeld. "Da sich die Anforderungen für Büroimmobilien grundlegend verändert haben, gehen wir von einer weiteren Zweiteilung der Büromärkte aus, wobei der Preisdruck auf schwächere Objekte in nicht-zentralen Lagen anhalten wird", schrieb das Unternehmen. Die Finanzziele für 2025 wurden bestätigt. Für das Gesamtjahr 2025 wird ein FFO I von über 104 Mio. Euro (1,08 Euro je Aktie) erwartet.
Für die Aktie von CA Immo ging es zum Handelsschluss in Wien um 1,85 Prozent auf 24,28 Euro nach oben.
APA
