BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Wiener Börse-Handel im Fokus 27.11.2025 17:59:09

Minuszeichen in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Minuszeichen in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der ATX verzeichnete zum Handelsschluss Verluste.

Am Donnerstag tendierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,35 Prozent schwächer bei 4 983,27 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 144,972 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,011 Prozent auf 5 000,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 000,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 000,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 955,86 Punkten verzeichnete.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 3,90 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 27.10.2025, den Wert von 4 682,14 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 4 652,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 506,35 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 36,27 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 001,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,70 Prozent auf 32,20 EUR), Lenzing (+ 2,64 Prozent auf 23,35 EUR), DO (+ 2,28 Prozent auf 188,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,85 Prozent auf 24,28 EUR) und Wienerberger (+ 0,68 Prozent auf 29,72 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen voestalpine (-2,49 Prozent auf 36,74 EUR), PORR (-2,12 Prozent auf 30,00 EUR), Raiffeisen (-1,30 Prozent auf 35,00 EUR), OMV (-1,25 Prozent auf 47,50 EUR) und BAWAG (-0,34 Prozent auf 115,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 265 225 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,360 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 8,99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu DO & COmehr Nachrichten