BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Wiener Börse-Handel im Fokus
|
27.11.2025 17:59:09
Minuszeichen in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels leichter
Am Donnerstag tendierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,35 Prozent schwächer bei 4 983,27 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 144,972 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,011 Prozent auf 5 000,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 000,70 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 000,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 955,86 Punkten verzeichnete.
ATX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 3,90 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 27.10.2025, den Wert von 4 682,14 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 4 652,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 506,35 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 36,27 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 001,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten registriert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,70 Prozent auf 32,20 EUR), Lenzing (+ 2,64 Prozent auf 23,35 EUR), DO (+ 2,28 Prozent auf 188,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,85 Prozent auf 24,28 EUR) und Wienerberger (+ 0,68 Prozent auf 29,72 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen voestalpine (-2,49 Prozent auf 36,74 EUR), PORR (-2,12 Prozent auf 30,00 EUR), Raiffeisen (-1,30 Prozent auf 35,00 EUR), OMV (-1,25 Prozent auf 47,50 EUR) und BAWAG (-0,34 Prozent auf 115,90 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 265 225 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,360 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 8,99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
