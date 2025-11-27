Börse Wien: ATX beginnt Donnerstagshandel im Minus

Der ATX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,39 Prozent schwächer bei 4 981,11 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 144,972 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent leichter bei 5 000,16 Punkten in den Handel, nach 5 000,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 000,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 976,68 Zählern.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 3,86 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 682,14 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 652,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wurde der ATX auf 3 506,35 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 36,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 001,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell DO (+ 1,19 Prozent auf 186,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,01 Prozent auf 24,08 EUR), Wienerberger (+ 0,95 Prozent auf 29,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,64 Prozent auf 31,25 EUR) und CPI Europe (+ 0,19 Prozent auf 15,78 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen voestalpine (-1,96 Prozent auf 36,94 EUR), Erste Group Bank (-0,75 Prozent auf 92,20 EUR), Raiffeisen (-0,73 Prozent auf 35,20 EUR), Verbund (-0,64 Prozent auf 62,15 EUR) und Lenzing (-0,44 Prozent auf 22,65 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 35 639 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 35,360 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 8,99 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

