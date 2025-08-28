CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Erstes Halbjahr 28.08.2025 14:38:00

CA Immobilien-Aktie im Aufwind: Rückkehr in die Gewinnzone

CA Immobilien-Aktie im Aufwind: Rückkehr in die Gewinnzone

Die im Wiener Aktienleitindex ATX notierte CA Immo ist im ersten Halbjahr 2025 in die Gewinnzone zurückgekehrt.

Unterm Strich verdiente der Immobilienkonzern 31,3 Mio. Euro nach minus 49,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das in der Immobranche wichtige nachhaltige Ergebnis (FFO I) kletterte im Vergleichszeitraum um 14 Prozent auf 62,9 Mio. Euro nach oben, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Das Umfeld sei weiter schwach, biete aber positive Signale.

Das Nettomietergebnis stieg um 8 Prozent auf 105,8 Mio. Euro. Dies reflektiere höhere Mieteinnahmen und eine höhere Effizienz des Vermietungsgeschäfts. Die Mieterlöse stiegen um 2,3 Prozent auf 124,2 Mio. Euro. Die Vermietungsquote stieg minimal auf knapp 94 Prozent. Das operatives Ergebnis (EBITDA) übertraf den Vorjahreswert mit 89,4 Mio. Euro um 15 Prozent.

Die CA Immo ist laut eigenen Angaben auf hochwertige Büroflächen spezialisiert und verwies in ihrer Mitteilung auch auf die Fertigstellung von Projektentwicklungen der Vorjahre. Dazu komme ein positives Verkaufsergebnis. Rot - wenn auch blasser - blieb das Neubewertungsergebnis mit minus 14 Mio. Euro (30.06.2024: minus 119 Mio. Euro).

CA-Immo-CEO Keegan Viscius betonte eine "stabile operative Performance" trotz des schwierigen Umfelds. "Unser Unternehmen ist heute besser aufgestellt als noch vor 12 Monaten, und wir sehen weiterhin Potenzial für die Optimierung unserer Prozesse und die Verbesserung unserer Leistung", so Viscius.

Größter Kernmarkt Berlin

Die Entwicklungspipeline der CA Immo umfasst derzeit zwei in Bau befindliche Bürogebäude am Berliner Hauptbahnhof: Das Projekt Upbeat, das zu 100 Prozent vorvermietet sei und dessen Bauarbeiten im Zeit- und Kostenplan für die Fertigstellung Anfang 2026 liegen würden. Dazu kommt das Anna-Lindh-Haus, dessen Bau im September 2024 gestartet wurde. Drei weitere Projekte in zentraler Lage Berlins befänden sich in der Vorbereitungs- und Planungsphase - zwei Neubauprojekte sowie die Sanierung eines älteren Bestandsgebäudes am Ende seines Lebenszyklus. Nach ihrer Fertigstellung sollen diese Objekte die Präsenz des Unternehmens im Bereich erstklassiger Büroimmobilien im größten Kernmarkt Berlin weiter stärken.

Auch in anderen Metropolen Deutschlands, Österreichs und im CEE-Raum ist die CA-Immo investiert. Das gesamte Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 4,8 Mrd. Euro - 4 Mrd. Euro davon im Bestand. Das Deutschland-Portfolio mach 71 Prozent aus, jenes in CEE 24 Prozent und das in Österreich 5 Prozent.

Ausblick 2025

Das Unternehmen agiere weiterhin in einem schwachen Immobilienmarktumfeld, allerdings mit ersten positiven Signalen und einer sich langsam verbessernden Stimmung in Deutschland. "Wir beobachten eine schwächere Mieternachfrage, aber Mietwachstum in unseren deutschen Kernmärkten. Das Neuflächenangebot geht zurück, was - in Verbindung mit einer stabilen Flächennachfrage - künftig zu sinkenden Leerstandsquoten führen dürfte." CA Immo gehe weiterhin von einer Zweiteilung der Büromärkte aus, wobei der Preisdruck auf schwächere Objekte in nicht-zentralen Lagen anhalten werde.

Für die CA Immo-Aktie geht es im Wiener Börsenhandel daraufhin zeitweise 2,5 Prozent auf 23,74 Euro nach oben.

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor einem Jahr bedeutet
CA Immo-Aktie stärker: Etappensieg gegen die Republik bei Buwog-Privatisierung
CA Immo-Aktie leichter: CA Immo zieht sich aus Serbien zurück

Bildquelle: CA Immobilien,CA Immobilien Anlagen AG

Nachrichten zu CA Immobilienmehr Nachrichten

Analysen zu CA Immobilienmehr Analysen

11.04.25 CA Immobilien buy Erste Group Bank
28.03.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
25.11.24 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
27.09.24 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
13.06.24 CA Immobilien Hold Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 23,80 2,76% CA Immobilien

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:41 Beteiligungen von Elliott Investment Management: So investierte Hedgefonds-Chef Paul Singer im 2. Quartal 2025
27.08.25 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen mit gemischten Vorzeichen
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt können sich am Donnerstag nicht so recht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen