Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Engie (ex GDF Suez)-Anlage unter der Lupe 19.12.2025 10:03:56

CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren abgeworfen

CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Engie (ex GDF Suez)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Engie (ex GDF Suez)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Engie (ex GDF Suez)-Anteile bei 12,63 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Engie (ex GDF Suez)-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,921 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 174,26 EUR, da sich der Wert einer Engie (ex GDF Suez)-Aktie am 18.12.2025 auf 22,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 74,26 Prozent vermehrt.

Am Markt war Engie (ex GDF Suez) jüngst 52,86 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)mehr Nachrichten

Analysen zu Engie (ex GDF Suez)mehr Analysen

02.04.25 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.08.24 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.04.24 Engie Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel