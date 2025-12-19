CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren abgeworfen

Engie (ex GDF Suez)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Engie (ex GDF Suez)-Anteile bei 12,63 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Engie (ex GDF Suez)-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,921 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 174,26 EUR, da sich der Wert einer Engie (ex GDF Suez)-Aktie am 18.12.2025 auf 22,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 74,26 Prozent vermehrt.

Am Markt war Engie (ex GDF Suez) jüngst 52,86 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at